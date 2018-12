"Karabashmed" nahm den zweiten Kumera Konverter in Betrieb 28.12.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELAJBINSK Im Betrieb "Karabaschmed" (gehört der Gruppe "Russische Kupfergesellschaft" an) wurde der zweite von drei im Eisenhüttenwerk installierten Konvertern Kumera in Betrieb genommen. Durch zwei neue Aggregate mit einer Kapazität von je 150 Tonnen wird die Produktionsmenge von Rohkupfer um 15-20% erhöht. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, soll die neue Ausrüstung, die mit gasdichten Entstaubungshauben ausgestattet ist, dazu beitragen, einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Umweltlage in Karabasch zu machen. Der dritte 150-Tonnen-Konverter von Kumera soll 2019 in Betrieb gehen, wenn die alten demontiert werden. Zurück zu Nachrichten