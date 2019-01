"Ural Airlines" überschritten die Schwelle von 9 Millionen Passagieren 17.01.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Jahre 2018 wurden vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 9 000 579 Passagiere befördert, dies ist um 13% mehr gegenüber der Kennziffer des Jahres 2017. 4 894 305 Fluggäste flogen die Ziele innerhalb Russlands an, 4 106 274 Passagiere reisten ins Ausland. Es wurden in 12 Monaten insgesamt 61 634 Flüge (+11%), davon 33 917 Flüge auf den Inlands- und 27 717 auf den Auslandsrouten ausgeführt. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, betrug das Fluggastaufkommen 21,7 Milliarden Passagierkilometer. Im Dezember nahm die Fluggesellschaft 579 192 Passagiere (+3%) an Bord. Davon flogen 307 473 Passagiere zu einem Inlandsziel und 271 719 Passagiere- zu einem Auslandsziel. Es wurden innerhalb des Monats insgesamt 4 471 Flüge (+3%), davon 2 370 – innerhalb Russlands und 2 101 ins Fernausland ausgeführt. In dem Jahr, in dem die Fluggesellschaft ihr 25-jähriges Bestehen feierte, eröffnete sie neue An- und Abflugrouten wie Wladiwostok - Sapporo, Schukowski - Almaty, Schukowski - Prag, Moskau - Frankfurt, St. Petersburg-Frankfurt, Moskau - Surgut sowie nach Bologna aus sechs russischen Städten, und begann vom zweiten Moskauer Flughafen Scheremetjewo nach Jekaterinburg, Simferopol und Sotschi zu fliegen. Das Flugprogramm umfasst etwa 250 Richtungen. Die Flotte der "Ural Airlines" wurde durch drei А321 und ein А320 ergänzt und zählt heute 47 Flugzeuge (24 А320, 16 А321 und 7 А319). Das Flugunternehmen plant, die Dynamik der Leistungskennziffer im Jahre 2019 beizubehalten und das Flugprogramm durch den Kauf neuer Linienflugzeuge der Airbus A320-Familie neo und Boeing 737 MAX 8 zu erweitern. Zurück zu Nachrichten