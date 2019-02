Im "Karabaschmed" werden alte Konverter abgebaut 29.01.2019 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Im Unternehmen "Karabasсhmed" (gehört zur Unternehmensgruppe "Russische Kupfergesellschaft") begann die letzte Phase der Modernisierung des chemisch-metallurgischen Komplexes. Die Experten haben mit der Demontage des ersten von drei veralteten Konvertern in der metallurgischen Werkstatt begonnen. Man plant, alle diese Einheiten bis Ende Juni 2019 außer Betrieb zu nehmen. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, werden zum Ersatz der veralteten Ausrüstung drei neue Konverter Kumera mit gasdichten Entstaubungshauben mit einer Kapazität von jeweils 150 Tonnen installiert. Zwei von ihnen sind bereits in Betrieb genommen, für das zweite Quartal dieses Jahres ist der Start der dritten Einheit geplant. Somit wird eine groß angelegte Modernisierung von "Karabaschmed" abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts wurde auch eine neue mechanisierte Rohkupfer-Abfülllinie installiert und das Gasbehandlungssystem auf den neuesten Stand gebracht. Die Investitionen von RCC in die Modernisierung und Verbesserung der Umweltsicherheit des Unternehmens in den Jahren 2004-2018 Jahren haben die Marke von 20 Milliarden Rubel überschritten.