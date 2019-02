"Ural Airlines" werden Moskau und Mumbai verbinden 29.01.2019 — Nachrichten

MOSKAU Ab 31. März 2019 wird die Fluggesellschaft "Ural Airlines" einen direkten Flug Moskau — Mumbai (Bombay) starten. Wie der Pressedienst der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, werden die Flugzeuge nach Indien vier Mal pro Woche fliegen: dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags und zurück - mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags. Der Abflug von Moskau (Flughafen Domodedovo) um 19:10 Uhr, die Ankunft in Mumbai um 4:45 Uhr. Der Rückflug geht um 5:50 Uhr, Ankunft in Moskau um 10:50 Uhr. Auf der Strecke werden Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus eingesetzt. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2018 wurden von "Ural Airlines" 9 000 579 Fluggäste (+13% gegenüber dem Jahr 2017) befördert. Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Richtungen. Die Flotte des Flugunternehmens besteht aus den Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus. Heute betreibt die Fluggesellschaft 47 Airbus-Flugzeuge (24 - A320, 16 - A321 und 7 - A319).