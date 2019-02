VSMPO-Avisma wird an der Air Show in Le Bourget und der Ausstellung Stainless Steel World teilnehmen 29.01.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Jahre 2019 präsentiert sich die Korporation VSMPO-Avisma auf 35 Ausstellungen. Die Vertreter der Holding werden an 30 Konferenzen teilnehmen, darunter auch an internationalen. Wie die Pressestelle der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, wird insbesondere Mitte April das Forum "Neftegaz" in Moskau und "Atom-Expo" in Sotschi eröffnet. Die größten Ausstellungen sind die Air Show in Le Bourget (Frankreich) und die Ausstellung Stainless Steel World (Niederlande). Zurück zu Nachrichten