VSMPO erhielt als erstes in der RF die Auszeichnung von Airbus "Bester Lieferant" 04.02.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Nach den Ergebnissen des Jahres 2018 erhielt VSMPO als erstes unter den russischen Unternehmen die Auszeichnung von Airbus "Bester Lieferant" (Best Performer). Die Verleihung fand am 29. Januar in Toulouse auf einer Lieferantenkonferenz des Flugzeugherstellers im Rahmen des Supplier Quality Improvement Programms (SQIP) statt. Wie die Pressestelle von VSMPO-Avisma der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, beweist diese Auszeichnung, dass VSMPO nicht nur das erreichte Zuverlässigkeitsniveau pflegt (was durch die Vergabe der Auszeichnung Improver-2017 gekennzeichnet wurde), sondern auch weiterhin interne Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der gelieferten Produkte, das Produktionsmanagement, die Logistik, die Entwicklung neuer Teile und die maximale Kundenorientierung verbessert. Dieser Ansatz entspricht den Zielen und Erwartungen von Airbus, so dass sich der Kunde auf das Unternehmen und seine Fähigkeit, zuvor erzielte Vereinbarungen auszuführen und an neuen komplexen Projekten des Flugzeugherstellers teilzunehmen, verlassen kann.