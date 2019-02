"Karabaschmed" und KMEZ haben eine Gipfelleistung vollbracht 12.02.2019 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Nach den Ergebnissen des Jahres 2018 haben die Eisenhüttenbetriebe der Russischen Kupfergesellschaft in der Region Tscheljabinsk das Produktionsvolumen erhöht und die Qualität ihrer Erzeugnisse verbessert. Das Werk "Karabaschmed" erhöhte die Produktion von Rohkupfer um 12,5% - bis auf 139,2 Tausend Tonnen. Der Kupfergehalt in Fertigprodukten erreichte 99,2% gegenüber geplanten 98,9%. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, konnten solche Indikatoren durch die Inbetriebnahme der dritten Sauerstoffstation und zwei neuer Kumera- Konverter im chemisch-metallurgischen Komplex des Unternehmens, sowie durch die Erhöhung des Kupfergehalts im Konzentrat der AG "Bergbau- und Aufbereitungskombinat von Mikheewsk" (gehört zur RCC-Gruppe) und der Drittanbieter erreicht werden. Das Kupferelektrolytisches Werk von Kyschtym produzierte 139,3 Tausend Tonnen Kathoden (+8%). Die Produktion von Elektrolytkupfer wurde durch die große technische Umrüstung, die im Unternehmen im Jahre 2018 stattfand, erhöht. Im Januar - März letzten Jahres wurden zwei neue Serien von Elektrolyse-Badewannen mit jeweils 40 Behältern in Betrieb genommen. Infolgedessen wuchs die Kapazität der KMEZ-Werkstatt für Kupferelektrolyse auf 140 tausend Tonnen pro Jahr.