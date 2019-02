"Ural Airlines" hat mehr als 600 Tausend Passagiere befördert 12.02.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Januar 2019 wurden vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 604 072 Passagiere befördert (um 7% mehr gegenüber der Kennziffer des vorigen Jahres), darunter 286 823 Fluggäste ins Ausland. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, haben die Airliners der Fluggesellschaft innerhalb dieses Monats 4 423 Flüge (+4%), davon 2 122 - ins Fernausland ausgeführt. Das Fluggastaufkommen betrug über 1,48 Milliarden Passagierkilometer, dies ist um 9% mehr gegenüber derselben Kennziffer des Jahres 2018. "Ural Airlines" kündigte auch die Einführung der neuen Flüge Moskau-Mumbai und Schukowski-Prag im Sommerflugplan an. "Ural Airlines" befindet sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im vergangenen Jahre nahm das Unternehmen 9 000 579 Fluggäste an Bord. Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Richtungen, auf denen das Flugunternehmen 47 Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus (24 - A320, 16 - A321 und 7- A319) betreibt. Zurück zu Nachrichten