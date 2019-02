Die Russische Kupfergesellschaft präsentierte ihre Neuigkeiten auf dem Russischen Investforum "Sotschi -2019" 18.02.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die russische Kupfergesellschaft ("RCC" AG) nimmt an dem Russischen Investforum "Sotschi 2019" teil. Der RCC-Stand stellt erfolgreiche Erfahrungen mit dem Einsatz der besten verfügbaren Technologien bei der Schaffung neuer Bergbauindustrien ("Bergbau- und Aufbereitungskombinat Tominskij") und der Modernisierung bestehender metallurgischer Unternehmen (das Werk "Karabasсhmed") vor. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, ermöglichten es die Milliardeninvestitionen in die Entwicklung einer modernen Produktion, die im 20. Jahrhundert in der Region Tscheljabinsk bei der Arbeit der Kupferschmelzanlage von Karabasch und der Korkinskij-Mine gewonnenen Schäden zu beseitigen. Im Rahmen des Wirtschaftsprogramms des Forums präsentierte RCC ihre Erfahrung in der effektiven Investition in den sozialen Bereich auf dem Territorium ihrer Präsenz. Im Jahre 2018 wurden mehr als 2,2 Milliarden Rubel für den Bau und die Reparatur von sozialen Einrichtungen, die Entwicklung der Infrastruktur sowie für kulturelle, Bildungs- und Sportprojekte für Kinder und Jugendliche ausgegeben. Zurück zu Nachrichten