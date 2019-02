Die Entwicklungen von VSMPO-Avisma werden in Sotschi und Nantes vorgestellt 20.02.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Am 17.-20. April gehen die Vertreter der Korporation VSMPO-Avisma nach Sotschi zum jährlichen Forum "Titan in der GUS". Im Juni findet in der französischen Nantes eine reguläre Welt-Titan-Konferenz statt, die alle vier Jahre durchgeführt wird. Wie die Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilt, werden die Spezialisten von VSMVO-Avisma über neue Richtungen und Technologien der Verarbeitung von Titan und Titanlegierungen berichten.