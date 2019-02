"Ural Airlines" bereitet Flüge nach Bordeaux und Montpellier aus Moskau 21.02.2019 — Nachrichten

MOSKAU Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" eröffnet zwei neue direkte Flüge in die französischen Städte Bordeaux und Montpellier vom Moskauer Flughafen Domodedovo. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, beginnen die Flüge nach Bordeaux ab dem 1. Juni und werden jeden Montag, Donnerstag und Samstag ausgeführt, nach Montpellier – ab dem 2. Juni und dann immer mittwochs, freitags und sonntags. Ein Hinflug zum Tarif "Ohne Gepäck" wird ab 4 573 Rubel kosten. Die Tickets können auf der offiziellen Website www.uralairlines.com , in der mobilen App von Ural Airlines, durch einen Anruf beim Callcenter: 8-800-7700-262 und in den Ticketbüros erworben werden. "Ural Airlines" befindet sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2018 nahm das Unternehmen 9 000 579 Fluggäste an Bord (+13% gegenüber des Jahres 2017). Die Luftflotte "Ural Airlines" besteht aus 47 Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus (24 A320, 16 A321 und 7 A319). Damit werden mehr als 200 Richtungen bedient.