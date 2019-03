Die Ausrüstung für die Folienwerkstatt traf in KMEZ ein 20.03.2019 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Das Kupferelektrolytwerk von Kyschtym (Teilbetrieb der Gruppe "Russische Kupfergesellschaft") erhielt die erste Ausrüstung für eine im Bau befindliche Werkstatt für Elektrolyse der Kupferfolie. Vier importierte Wärmetauscher werden in der ersten Produktionsphase - für die Erzeugung der sogenannten "rohen" Folie - eingesetzt. Im zweiten Quartal sollten zwei Elektrolysezellen und zwei Trommel-Kathoden in KMEZ ankommen, so im RCC-Pressedienst für " RusBusinessNews ". Die neue KMEZ-Werkstatt für Elektrolyse der Kupferfolie wird die Folie mit einer Dicke von 9-105 Mikrometer für die Herstellung von Leiterplatten in jedem Schwierigkeitsgrad produziert. Das Unternehmen wird das erste in Russland sein, das Kupferelektrolysefolien mit diesen Parametern produziert, und soll den Bedarf des Landes an diesen Produkten vollständig decken. Zurück zu Nachrichten