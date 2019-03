"Ural Airlines" hat seit Jahresbeginn 1,1 Millionen Menschen befördert 20.03.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Januar-Februar 2019 wurden vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 1 118 091 Passagiere befördert - um 8% mehr gegenüber der Kennziffer des vorigen Jahres. 598.157 Fluggäste reisten durch Russland, 519.934 Personen gingen ins Ausland. Die Linienschiffe der Luftfahrtgesellschaft führten 8.143 Flüge aus (+ 5%), davon 4.327 im Inland und 3.816 auf internationalen Linien. Das Fluggastaufkommen erreichte 2,746 Milliarden Passagierkilometer (+8%), so in der Pressestelle des Flugunternehmens für " RusBusinessNews ". Im Februar nahmen 514 019 Passagiere (+9%) die Dienstleistungen des Flugunternehmens in Anspruch. 280.908 Personen wurden in Russland und 233.111 - über die Grenze befördert. In diesem Monat wurden 3 720 Flüge (+ 7%) ausgeführt: davon 1.694 - ins Ausland und 2.026 - im Inland. "Ural Airlines", die zu den führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität zählen, haben innerhalb des Jahres 2018 9.000.579 Passagiere bedient. Auf mehr als 200 Richtungen, betreibt das Flugunternehmen 47 Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus (24 A320, 16 A321 und 7 A319).