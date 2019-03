Zum vierten Mal hat Embraer die Korporation VSMPO-Avisma zum besten Lieferanten des Jahres gekürt 29.03.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Embraer, ein brasilianisches Unternehmen, hat die Korporation VSMPO-Avisma als "Bester Lieferant des Jahres 2018" erklärt. Der Ehrentitel wurde bereits zum vierten Mal verliehen - für "Pünktlichkeit der Lieferungen, hochwertige Produkte in entsprechender Verpackung sowie reibungslose Zollabfertigung der Sendung und Flexibilität in der Zusammenarbeit". Wie die Pressestelle von VSMPO-Avisma der Nachrichtenagentur berichtete, spielt die deutsche Tochtergesellschaft des Konzerns unter der Leitung von Catherine Peltier eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Flugzeughersteller. Titan geht nach Brasilien in Form von zusammengebauten Baugruppen, die in Europa hergestellt werden. Seit 2000 liefert VSMPO-Avisma an Embraer Platten, Bleche, Stangen, Knüppel sowie eine Vielzahl kleiner Schmiede- und Stanzteile für Flügel und Chassis.