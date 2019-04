Die Investitionen von VSMPO-Avisma in die Produktion werden 13 Milliarden Rubel übersteigen 19.04.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Jahr 2019 investiert die Korporation VSMPO-Avisma über 13 Milliarden Rubel in Produktionsanlagen. Etwa 2 Milliarden Rubel werden für die Modernisierung der Schmelzkapazitäten ausgegeben. Auf die Entwicklung der Blechwalzanlagen wurden 3,2 Milliarden Euro reserviert. Die Investitionen in den Schmiede- und Stempelkomplex belaufen sich auf 1 Milliarde Rubel. Wie VSMPO gegenüber RusBusinessNews mitteilte, wird Ende des Jahres ein Bereich für Laserschneiden von Gratanhaftungen in Betrieb genommen. Die Kosten für seine Herstellung übersteigen 100 Millionen Rubel. Etwa 500 Millionen werden den Forschungs- und Testabteilungen des Unternehmens zugeführt. 800 Millionen sind für die Modernisierung und Entwicklung von Neben- und Servicebereichen vorgesehen. Große Summen werden für die Umsetzung der groß angelegten Energieprojekte von Avisma verwendet. Zurück zu Nachrichten