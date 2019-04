RCC präsentierte ein Projekt zum Abbau einer Lagerstätte in der Region Chabarowsk 23.04.2019 — Nachrichten

REGION CHABAROWSK Die russische Kupfergesellschaft hat der Regierung der Region Chabarowsk ein Projekt zum Abbau der Gold-Kupfer-Lagerstätte Malmyschskoje vorgelegt. Wie " RusBusinessNews " im Pressedienst der RCC informiert wurde, ist dies eines der größten in der Region Chabarowsk realisierten Investitionsprojekte. Angekündigtes Investitionsvolumen beträgt 115 Milliarden Rubel. RCC plant in der Lagerstätte ein Bergbau- und Aufbereitungskombinat mit einer Verarbeitungskapazität von 35 Millionen Tonnen Erz pro Jahr zu bauen, wozu 1.400 hochtechnologische Arbeitsplätze geschaffen wurden. In der Lagerstätte Malmyschskoje werden derzeit geologische Erkundungen zur Klärung der Mineralreserven und zur Vorbereitung der Produktionsstätte durchgeführt. Die Bau- und Installationsarbeiten sollen im Jahr 2020 beginnen, der Produktionsstart ist für 2022 geplant. Die Gold-Kupfer-Lagerstätte Malmyschskoje wurde 2006 im Kreis Nanajskij der Region Chabarowsk entdeckt. Ihre Bilanzreserven werden auf 5.156 Millionen Tonnen Kupfer und 278 Tonnen Gold geschätzt. Der durchschnittliche Gehalt im Erz von Kupfer beträgt 0,41%, von Gold - 0,22 Gramm pro Tonne. Im Jahr 2018 übernahm die RCC Group den Betreiber des Projekts Malmyschskij "Amur Minerals" GmbH. Zurück zu Nachrichten