Die Korporation VSMPO-Avisma beeindruckte den britischen Diplomaten

GEBIET SWERDLOWSK Der Generalkonsul von Großbritannien in Jekaterinburg, Richard Dewell, besuchte VSMPO. Der Pressedienst der Korporation VSMVO-Avisma teilte der RusBusinessNews mit, dass es in das Besuchsprogramm des Diplomaten das Museum und Ausstellungszentrum von VSMPO, die Gießerei-Schmelzerei und die Schmiedewerkstätten aufgenommen wurden. Wie von Richard Dewell anerkannt, hat das Unternehmen starke Geschäftsbeziehungen mit Großbritannien aufgebaut. Laut Richard Dewell hat das Unternehmen starke Geschäftsbeziehungen mit Großbritannien aufgebaut. "Alles, was ich heute gesehen habe, ist äußerst beeindruckend. Und obwohl ich überhaupt kein Experte auf dem Gebiet der Metallurgie bin, ist es offensichtlich, dass Ihr Unternehmen der Führer in seiner Branche ist", - erzählte der Diplomat. Derzeit arbeitet in Großbritannien eine Handelsvertretung der Korporation VSMPO-Avisma, es handelt sich um ein Servicezentrum. Das Unternehmen ist Lieferant von Titan-Produkten für viele britische Unternehmen, darunter Airbus UK, GKN, Rolls-Royce. VSMPO-Avisma nimmt auch regelmäßig an der internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Farnborough teil.