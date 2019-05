Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind zu den Kunden von "Ural Airlines" geworden 17.05.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK In den ersten vier Monaten des Jahres 2019 beförderte "Ural Airlines" 2.477.597 Passagiere (+ 8% gegenüber den Zahlen des Jahres 2018). Davon 1.258.815 Personen auf inländischen und 1.218.782 Personen auf internationalen Strecken. Von Januar bis April wurden insgesamt 17.674 Flüge (+ 5%) durchgeführt, davon 9.059 in Russland und 8.615 ins Ausland. Der Passagierumsatz stieg um 10% auf 6,117 Milliarden Passagierkilometer. Der Pressedienst von "Ural Airlines" teilte RusBusinessNews mit, dass im April 696.515 Passagiere (+ 9%) die Dienste der Fluggesellschaft in Anspruch nahmen. Im Inland wurden 318.254 Fluggäste und zu den internationalen Destinationen 378.261 Personen befördert. In einem Monat wurden 4.868 Flüge (+ 3%) durchgeführt, darunter 2.559 Flüge ins Ausland und 2.309 Flüge auf Inlandsstrecken. Von 1. bis 12. Mai wurden rund 320.000 Passagiere befördert (+ 22%). "Ural Airlines" gehört zu den führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Ende 2018 nutzten 9.000.579 Passagiere ihre Dienste (+ 13% im Vergleich zu 2017). Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Ziele, an denen derzeit 45 Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus (24 A320, 16 A321 und 5 A319) betrieben werden.