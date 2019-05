Der Nettogewinn der Korporation VSMPO-Avisma stieg um 72% 20.05.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Der Umsatz der "Korporation VSMPO-Avisma" Börsennotierte AG stieg von Januar bis März 2019 gegenüber dem I Quartal 2018 um 13,6% und belief sich auf 20,485 Milliarden Rubel. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch einen höheren Dollarkurs im I Quartal des laufenden Jahres (+ 16%) verursacht, was zu einem Anstieg der Exporte im Rubel führte. Die Pressestelle des Unternehmens teilte " RusBusinessNews " mit, dass das Unternehmen aufgrund der Änderung des Wechselkurses zum Stichtag im Vergleich zum Jahresbeginn positive Wechselkursdifferenzen in Höhe von 3,9 Milliarden Rubel aus der Neubewertung von Währungspositionen in der Bilanz ausgewiesen habe. Dies war der Hauptgrund für das Wachstum des Nettogewinns im I Quartal 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 72% - bis auf 6,996 Milliarden Rubel. Zurück zu Nachrichten