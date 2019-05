VSMPO-Avisma präsentierte Produkte auf der HeliRussia-2019 28.05.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Mai 2019 waren die Produkte der Korporation VSMPO-Avisma Gegenstände von zwei großen Ausstellungen. Vom 16. bis 18. Mai wurden in Moskau auf der XII. Internationalen Ausstellung der Hubschrauberindustrie - HeliRussia-2019 Muster von Titanrohren, -stangen, -blechen, -platten, -rollringen, -stempeln und anderen Materialien präsentiert. Die Vertreter des VSMPO-Marketingdienstes führten mehr als 30 Verhandlungen. Vom 21. bis 23. Mai in Ufa zeigte VSMPO-Avisma auf der XXVII. Ausstellung "Gas. Öl. Technologien" die Produkte, die bei der Montage der Ausrüstung in den extraktiven Industriezweigen notwendig sind. Wie VSMPO gegenüber RusBusinessNews mitteilte, war das Herzstück der Ausstellung das Layout des Wärmetauschers, es wurden auch den Gästen Muster von Titan-Bimetallrohren, nahtlosen, geschweißten dünn- und dickwandigen Rohren, Flanschen, Formstücken, Kugeln, geschmiedeten und gewalzten Stangen und vielem mehr präsentiert. Zurück zu Nachrichten