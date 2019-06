"Ural Airlines" ist zu einer der 100 sichersten Fluggesellschaften der Welt geworden 04.06.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Jahre 2019 betrat "Ural Airlines" erstmals die TOP-100-Länder mit der höchsten Sicherheit. Das Rating wird von der deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Jacdec erstellt. Die Sicherheitsbewertung des Beförderers berücksichtigt die Anzahl der Unfälle in 30 Jahren, das Alter der Flotte, das Sicherheitsaudit der internationalen Organisationen IOSA und ICAO, das Streckennetz und andere Faktoren. Der Pressedienst von "Ural Airlines" erklärte gegenüber " RusBusinessNews ", dass die Gewährleistung der Flugsicherheit für die Fluggesellschaft Priorität habe. Zu diesem Zweck wurde ein mehrstufiges Kontrollsystem aufgebaut, um sicherzustellen, dass der Flug und die Vorbereitung dafür ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gewährleisten. Das Luftfahrtunternehmen ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA) und wird regelmäßig auditiert. Dies bestätigt sein Engagement für ein hohes Maß an Flugsicherheit, indem es die internationalen Standards einhält.