"Ural Airlines" eröffnete zwei neue Strecken nach Frankreich

MOSKAU Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" begann in zwei neue Richtungen zu fliegen. Am 1. Juni fand der erste Flug von Moskau Domodedovo nach Bordeaux und am 2. Juni - nach Montpellier statt. Die Pressestelle des Luftfahrtunternehmens teilte "RusBusinessNews" mit, dass es auf der Strecke Domodedovo – Montpellier – Domodedovo mittwochs, freitags und sonntags und auf der Strecke Domodedovo – Bordeaux – Domodedovo montags, donnerstags und samstags fliegen wird. Auf beiden Strecken gelten ermäßigte Preise – ab 40 Euro für einen Einfachflug. Ein bequemer Transfer in die Regionen Russlands mit An- und Abreise nach Nowosibirsk, Tomsk, Omsk, Barnaul, Jekaterinburg, Tscheljabinsk und Tjumen ist möglich. Der Fluganschluss findet in Domodedovo statt. Die Kosten für einen einfachen Transferflug betragen ab 135 Euro. "Ural Airlines" gehört zu den führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahre 2018 nutzten 9 000 579 Passagiere ihre Dienste (+ 13% im Vergleich zu 2017). Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Ziele. Die Flotte besteht aus Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus. Bisher sind 45 Flugzeuge in Betrieb (24 A320, 16 A321 und 5 A319).