RCC wird an SPIWF-2019 teilnehmen 06.06.2019 — Nachrichten

SANKT PETERSBURG Die russische Kupfergesellschaft ("RCC" AG) tritt als Ausstellerin und Teilnehmerin des Business-Programms des Internationalen Wirtschaftsforums 2019 in St. Petersburg. An ihrem Stand wird sie erfolgreiche Erfahrungen mit dem Einsatz der besten verfügbaren Technologien (BVT) bei der Schaffung neuer Bergbauindustrien und der Modernisierung bestehender metallurgischer Unternehmen präsentieren. RCC wird auch über die Umweltpolitik der Holdingunternehmen und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sprechen, teilte die Pressestelle des Unternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mit. Als Beispiele für die Anwendung von BVT werden das im Bau befindliche Berganreicherungskombinate von Tominsk, "Karabaschmed" und "Uralgidromed" dienen. Die Projekte zur Bewertung der im 20. Jahrhundert kumulierten Umweltschäden werden die Arbeit im Steinkohlentagebau Korkinski und auf dem verlassenen Schlammteich der ehemaligen Kupferhütte Karabasch veranschaulichen. Im Rahmen des Geschäftsprogramms des Forums wird RCC als Partnerin der Sitzung "Welt-Bergbau: Herausforderungen und Perspektiven" auftreten.