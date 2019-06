"Ural Airlines" hat fast 3,3 Millionen Passagiere abgefertigt 13.06.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK In den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 beförderte die Fluggesellschaft "Ural Airlines" 3.298.435 Passagiere (+ 9% gegenüber den Zahlen für 2018). Davon reisten 1.612.969 Personen innerhalb Russlands, 1.685.466 gingen ins Ausland. Insgesamt wurden von Januar bis Mai 23.188 Flüge (+ 5%) durchgeführt, davon 11.567 auf inländischen Luftverkehrslinien (ILL) und 11.621 auf internationalen Strecken (ILL). Der Passagierverkehr stieg um 11% auf 8.117 Milliarden Passagierkilometer. Die Pressestelle der Fluggesellschaft teilte "RusBusinessNews" mit, dass die Fluggesellschaft im Mai 820.838 Passagiere bediente (+ 12%). In Russland wurden 354.154 und auf den ILL 466.684 Fluggäste befördert. Im Mai wurden 5.514 Flüge (+ 6%) durchgeführt, davon 3.006 ins Ausland und 2.508 innerhalb des Landes. "Ural Airlines" gehört zu den führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahr 2018 wurden 9.000.579 Passagiere befördert (+ 13% im Vergleich zu den Kennziffern des Jahres 2017). Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Ziele, an denen derzeit Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus betrieben werden. Bisher sind 45 Flugzeuge in Betrieb (24 A320, 16 A321 und 5 A319).