Die RCC Gruppe investiert über 1 Milliarde Dollar in die Produktion 13.06.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Das Investitionsvolumen der Gruppe "Russischen Kupfergesellschaft" (RCC Gruppe) in den Ausbau von Bergbau- und Hüttenkapazitäten in Russland und Kasachstan wird im Jahre 2019 1 Milliarde US-Dollar übersteigen. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, werden die Kapitalinvestitionen gegenüber dem Vorjahr um 4% steigen. "In Russland werden mehr als 900 Millionen US-Dollar investiert, darunter 652 Millionen US-Dollar in Bergbauprojekte. In diesem Jahr werden die Hauptinvestitionsprojekte der Bau des Berganreicherungskombinats Tominsk im Gebiet Tscheljabinsk und die Erschließung der Lagerstätte von Malmysh in der Region Chabarowsk sein", sagte Erster Vizepräsident von RCC Oleg Sienko auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg. Zurück zu Nachrichten