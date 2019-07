"Ural Airlines" feierte 10-jähriges Bestehen des Flugs Jekaterinburg-Peking 09.07.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Am 5. Juli unternahm Ural Airlines einen Jubiläumsflug vom internationalen Flughafen Koltsovo in die chinesische Hauptstadt. Vor genau 10 Jahren wurde der erste Flug von Jekaterinburg nach Peking durchgeführt. Die Einführung eines Linienfluges im Jahr 2009 war von strategischer Bedeutung für die Stärkung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen der VR China und dem Ural. Wie der Pressedienst der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur " RusBusinessNews " mitteilte, wurden über 10 Jahre lang mehr als 370 028 Personen befördert, die chinesische Flugrichtung hat für "Ural Airlines" und den Flughafen Priorität. Die Passagiere aus der VR China haben die Möglichkeit, nach Europa auf dem kürzesten Weg zu reisen. "In den letzten 10 Jahren haben sich die Beziehungen zwischen China und Russland intensiv entwickelt. Wir haben in der Zusammenarbeit enorme Erfolge erzielt, vor allem dank der Bemühungen von "Ural Airlines". Ich bin überzeugt, dass die chinesisch-russischen Beziehungen weiter ausgebaut werden und dass "Ural Airlines" einen wichtigen Beitrag zur bilateralen Zusammenarbeit leisten wird", sagte Geng Liping, Generalkonsul der VR China in Jekaterinburg. Der Flug von Jekaterinburg nach Peking wird bis zu fünf Mal pro Woche durchgeführt. "Ural Airlines" fliegen auch von Koltsovo nach Harbin und Ordos. Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" gehört zu den führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahre 2018 nutzten 9 000 579 Passagiere ihre Dienste. Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Ziele. Die Luftflotte besteht aus Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus. Heute werden 45 Flugzeuge (24 A320, 16 A321 und 5 A319) betrieben.