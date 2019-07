Produkte der Korporation VSMPO-AVISMA sind auf der IMDS-2019 ausgestellt 12.07.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Vom 10. bis 14. Juli findet der 9. Internationale Marine-Salon "IMDS-2019" in St. Petersburg statt. Einer der Aussteller ist die "Korporation VSMPO-AVISMA" Börsennotierte AG. Wie VSMPO gegenüber " RusBusinessNews " mitteilte, sind am Unternehmensstand Muster von Titan-Serienprodukten wie Rohre, Stangen, Bleche, Platten, Teilstücke von Wärmetauschern sowie Knüppel, Stanzteile, Schmiedeteile und Ringe präsentiert. All dies wird im Schiffbau aktiv verwendet. Zurück zu Nachrichten