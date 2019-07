"Ural Airlines" beförderte mehr als 4,2 Millionen Passagiere 12.07.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 beförderte "Ural Airlines" 4 242 555 Passagiere (+ 8% gegenüber den Zahlen des Jahres 2018). Davon 2 057 414 Personen auf inländischen und 2 185 141 Personen auf internationalen Strecken. Von Januar bis Juni wurden insgesamt 29 237 Flüge (+ 4%) durchgeführt, davon 14 701 ins Ausland. Der Passagierumsatz stieg um 10% auf 10,36 Milliarden Passagierkilometer. Der Pressedienst der Fluggesellschaft teilte " RusBusinessNews " mit, dass im Juni 944 120 Passagiere (+ 3%) die Dienste von "Ural Airlines" in Anspruch nahmen, davon wurden 499 675 Fluggäste zu den internationalen Destinationen befördert. In einem Monat wurden 6 049 Flüge durchgeführt, darunter 3 080 außerhalb Russlands. Am häufigsten flogen Passagiere von Moskau nach Jerewan, Larnaka, Barcelona, Prag und Tel Aviv, von Jekaterinburg nach Prag und Peking. "Ural Airlines" gehört zu den führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahre 2018 nutzten 9 000 579 Passagiere ihre Dienste (+ 13%). Auf den mehr als 200 Flugrouten werden 45 Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus (24 A320, 16 A321 und 5 A319) betrieben. Zurück zu Nachrichten