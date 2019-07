Die Korporation VSMPO-AVISMA zeigte den INNOPROM-Gästen eine Trommel 22.07.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Korporation VSMPO-AVISMA nahm an der 10. Internationalen Industrieausstellung INNOPROM in Jekaterinburg teil. Das Partnerland des Industrieforums war diesmal die Republik Türkei. In vier Tagen zählte die der Digitalisierung der Industrie gewidmete Ausstellung über 50.000 Besucher. Wie VSMPO gegenüber " RusBusinessNews " erklärte, wurden am Stand der Korporation VSMPO-AVISMA profilierte Walzringe und Schmiedeteile für Flugzeugtriebwerksschaufeln vorgestellt. Der Hauptgegenstand der Ausstellung war eine tief bearbeitete Booster-Trommel für das am häufigsten produzierte CFM-56-Triebwerk, das in Boeing 737- und Airbus 320-Flugzeugen installiert wird. Die Delegation des Unternehmens hielt mehrere Dutzend Treffen mit gegenwärtigen und zukünftigen Partnern ab. Zurück zu Nachrichten