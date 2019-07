Auf "Karabaschmed" wurde ein neues Gasreinigungssystem in Betrieb genommen 22.07.2019 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Das Werk "Karabaschmed" (gehört zur Gruppe "Russische Kupfergesellschaft") hat eine moderne Gasreinigungsanlage für die metallurgische Produktion in Betrieb genommen. In der Schwefelsäure-Werkstatt wurden vier Hochleistungs-Nasselektrofilter zu den sechs vorhandenen hinzugefügt, um metallurgische Abgase in zwei Schritten von Staub und anderen Verunreinigungen zu reinigen. Die Notwendigkeit, die Kapazität der Schwefelsäure-Werkstatt zu erhöhen, entstand nach der Modernisierung der metallurgischen Verhüttung, in der drei moderne Kumera-Konverter mit gasdichten und Aspirationshauben installiert wurden. Der RCC-Pressedienst teilte " RusBusinessNews " mit, dass die Produktionskapazität von Karabaschmed nach technologischer Aufrüstung auf 170.000 Tonnen Rohkupfer pro Jahr gestiegen sei. Die Inbetriebnahme einer neuen Gasreinigungsanlage wird die Umweltbelastung minimieren. Zurück zu Nachrichten