VSMPO liefert exklusive Flugzeugteile an Boeing 22.07.2019

GEBIET SWERDLOWSK VSMPO-AVISMA bleibt einer der wichtigsten Partner von Boeing. Die Pläne zur Zusammenarbeit mit der Korporation und anderen strategischen Partnern auf der X. Internationalen Industrieausstellung INNOPROM-2019 in Jekaterinburg wurden vom Präsidenten von Boeing in Russland und der GUS Sergej Krawtschenko erläutert. "VSMPO ist der exklusive Hersteller von Stanzteilen für Flugzeuge, wir stellen sie nirgendwo sonst auf der Welt her. Dies sind einzigartige exklusive Beziehungen", betonte er in einem Interview mit RBC Jekaterinburg". Wie VSMPO gegenüber " RusBusinessNews " erklärte, plant das Unternehmen, in den nächsten 30 Jahren 18 Milliarden US-Dollar für den direkten Kauf von Titan in Russland auszugeben.