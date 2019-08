Die RCC-Investitionen in den Bergbau werden um 13% steigen 28.08.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK 2019 wird die Russische Kupfergesellschaft rund 760 Mio. USD für die Entwicklung der Bergbau-Division in Russland und Kasachstan bereitstellen – um 13% mehr als im Vorjahr. Der RCC-Pressedienst teilte " RusBusinessNews " mit, dass die Mittel für die Entwicklung des Malmyshskij-Projekts, den Bau des Kombinats von Tominsk und die Entwicklung des Abschnitts Araltschinskij des Feldes Wesenne-Araltschinskoe und des Feldes "Kundysdy" verwendet werden. Das Unternehmen verfügt über ein Feldentwicklungsprogramm, das bis 2050 für bestehende Anlagen mit vielversprechenden Standorten und Erzvorkommen konzipiert wurde. In diesem Jahr werden nach wie vor rund 10 Millionen Dollar für die Exploration bereitgestellt. Seit 2004 hat sich das Wachstum der Erz-Produktion durch RCC-Unternehmen um mehr als das 30-fache (auf 37,3 Millionen Tonnen) erhöht.