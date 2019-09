Indische Ilmenit-Hersteller besuchten VSMPO und AVISMA 09.09.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Vertreter von STORK und Indian Rare Earths Ltd. besuchten die Industriestandorte der Korporation VSMPO-AVISMA. In AVISMA (Beresniki) sahen sie die Geburt eines Titanschwammes aus Ilmenit-Rohstoffen, und in VSMPO (Werchnjaja Salda) wurde ein Barren geschmolzen, ausgeschmiedet, gestanzt sowie wurden Halbzeuge mechanisch bearbeitet. Wie VSMPO der Nachrichtenagentur " RusBusinessNews " mitteilte, bot IREL der Korporation VSMPO-AVISMA seine Produkte an. Das Unternehmen produziert verschiedene seltene Metalle für die Herstellung von Titanlegierungen sowie Granat, dessen Konzentrat zum Wasserstrahlschneiden verwendet werden kann.