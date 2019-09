"Ural Airlines" hat einen neuen Flug Perm – Prag eröffnet 20.09.2019 — Nachrichten

"Ural Airlines" hat eine neue internationale Destination vom internationaler Flughafen Perm aus eröffnet. Am 18. September startete das Verkehrsflugzeug der Gesellschaft seinen ersten Flug in Richtung Perm - Prag - Perm. Wie der Pressedienst des Luftfahrtunternehmens der Nachrichtenagentur " RusBusinessNews " mitteilte, werden die Flüge U6-811 / 812 im Herbst- und Winterflugplan mittwochs und samstags mit Airbus-Flugzeugen in einer Zwei-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Die Reisezeit von Perm nach Prag beträgt etwas mehr als 4 Stunden. "Ural Airlines" ist eine der führenden russischen Fluggesellschaften in Bezug auf die Beförderungskapazität. Ende 2018 nutzten mehr als 9 Millionen Passagiere die Dienste der Fluggesellschaft. Die Flotte der Fluggesellschaft umfasst 46 Airbus-Flugzeuge (24 А320, 15 А321, 5 А319 und 2 A320neo).