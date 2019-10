"Ural Airlines" ist eine der sichersten Fluggesellschaften der Welt" 11.10.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Das Flugunternehmen "Ural Airlines" hat in der Airline-Rating-Wertung erneut maximal sieben Sicherheitssterne erhalten. Es basiert auf einer Analyse der Aktivitäten von mehr als 435 Fluggesellschaften aus der ganzen. Der Pressedienst der Fluggesellschaft teilte " RusBusinessNews " mit, dass "Ural Airlines" ein mehrstufiges Kontrollsystem eingerichtet hat, um sicherzustellen, dass der Flug und die Schulung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten: die Arbeit des technischen Personals, qualifizierte Piloten, geschulte Flugbegleiter sowie die Verfügbarkeit unseres eigenen luftfahrttechnischen Zentrums, das alle Formen der Bodenabfertigung von Flugzeugen ermöglicht. Das Unternehmen ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA) und wird regelmäßig Audits unterzogen, um das Engagement für die Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus der Flugsicherheit durch die Einhaltung internationaler Standards zu bestätigen. Im Frühjahr stieg "Ural Airlines" nach Angaben der renommierten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Jacdec in die TOP-100 der sichersten Fluggesellschaften der Welt ein. "Ural Airlines" ist eine der führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahr 2018 beförderte das Unternehmen 9 000 579 Passagiere (+ 13%) zu mehr als 200 Zielen. Heute betreibt Ural Airlines 46 Flugzeuge des europäischen Airbus-Konzerns (24 А320, 15 А321, 5 А319 und 2 A320neo).