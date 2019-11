Das Unternehmen Energyn ist an VSMPO-AVISMA-Produkten interessiert 15.11.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Korporation VSMPO-AVISMA präsentierte ihre Produkte auf der 25. Internationalen Industrieausstellung "Metal-Expo'2019". Dies ist eine breite Palette von Titanhalbzeugen - Stangen, Rohre, Bleche, Platten und Produkte mit hohem Verarbeitungsgrad - Stanzen, Schaufeln, Spulen, Ringe, Halbkugeln. Das Interesse an den Exponaten wurde von der Delegation der koreanischen Firma Energyn bekundet. Der Pressedienst von VSMPO-AVISMA teilte " RusBusinessNews " mit, dass die Vertreter des Unternehmens fast 100 Treffen mit Mitarbeitern führender russischer und ausländischer Flugzeug- und Triebwerkshersteller, mit Partnern aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Schiffbaubranche an vier Messetagen geplant haben. Zurück zu Nachrichten