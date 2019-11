Die RCC Gruppe erhielt ein Darlehen von 326 Millionen Dollar 15.11.2019 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Sberbank gewährte einer metallurgischen Abteilung der RСС Gruppe ("Russische Kupfergesellschaft") ein Darlehen in Höhe von 326 Millionen USD. Die Mittel werden für die technische Umrüstung der Kupferelektrolyse-Werkstatt und den Bau der Kupferfolien-Elektrolyse-Werkstatt im Kupferelektrolytwerk Kyschtym sowie für die Steigerung der Produktivität des Kupferwerkes "Karabaschmed" AG verwendet. Der RCC-Pressedienst teilte " RusBusinessNews " mit, dass die Umsetzung des Investitionsprojekts in Kyschtym die Produktivität der Kupferelektrolyse-Anlage um 64% auf 230 Tausend Tonnen Kathoden pro Jahr steigern und die erste Hightech-Produktion von elektrolytischer Kupferfolie in Russland mit einer Kapazität von 1,2 Tausend Tonnen pro Jahr schaffen wird. In "Karabaschmed" ist geplant, die Produktivität um etwa 40% auf 230 Tausend Tonnen Blasenkupfer pro Jahr zu steigern und einen neuen Standort für das Schmelzen von Kupferanoden mit einer Kapazität von 265 Tausend Tonnen pro Jahr zu errichten. Zurück zu Nachrichten