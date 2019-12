Im November steigerte "Ural Airlines" den Passagierverkehr um 12% 17.12.2019 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im November beförderte die Fluggesellschaft "Ural Airlines", dies ist um 12% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2018. Der größte Passagierstrom entfiel auf internationale Flüge – 352 340 Passagiere. In einem Monat haben die Liner der Fluggesellschaft 4 842 Flüge durchgeführt, darunter 2 401 grenzüberschreitend. Der Passagierumsatz überstieg 1,7 Milliarden Passagierkilometer (+ 15%). Der Pressedienst der Fluggesellschaft teilte " RusBusinessNews " mit, dass seit Jahresbeginn 8 969 657 Kunden (+ 7%) die Dienste von "Ural Airlines" in Anspruch genommen haben. Auf internationalen Strecken wurden 4 527 044 Fluggäste bedient. In 11 Monaten wurden 59 041 Flüge durchgeführt, davon 28 896 ins Ausland. Der Passagierumsatz stieg um 8% und erreichte fast 21,8 Milliarden Passagierkilometer "Ural Airlines" ist eine der führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahr 2018 wurden 9 000 579 Passagiere befördert (+ 13% gegenüber 2017). Die Fluggeographie übersteigt 200 Ziele. Die Luftflotte des Unternehmens besteht aus Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus. Heute werden 46 Flugzeuge betrieben (2 - 320neo, 1 - 321neo, 23 - 320, 15 - 321 und 5 - 319).