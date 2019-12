VSMPO wurde von Wirtschaftsprüfern der Safran Landing Systems besucht 19.12.2019 — Nachrichten

Gebiet Swerdlowsk Ende November hat VSMPO ein Zertifizierungsaudit durch Safran Landing Systems (ehemals Messier Bugatty Dowty) im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen an die externen Lieferanten bestanden. Das Unternehmen teilte " RusBusinessNews " mit, dass die Prüfer an der Eingangskontrolle von Materialien, dem Schmelzen von Barren, dem Schmieden von Knüppeln, der Herstellung von Preßteilen sowie an den Bearbeitungs- und Wärmebehandlungsprozessen bei der Herstellung von Preßteilen aus Titanlegierungen für den Airbus 350 interessiert waren. Auf der Grundlage des Audits wird eine Entscheidung über die Serienproduktion des Pressteils der Chassis-Gruppe für den A350 getroffen.