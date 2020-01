"Ural Airlines" erhielt den fünften Airbus neo 23.01.2020 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Am 22. Januar traf ein neuer Airbus A321neo von "Ural Airlines" aus Hamburg in Jekaterinburg ein. Das Eintragungszeichen des Flugzeugs mit 236 Economy Class-Sitzen ist VP-BOQ. Der Pressedienst der Fluggesellschaft teilte " RusBusinessNews " mit, dass das Flugzeug der neuen Generation mit LEAP-1A-Motoren und Sharklets ausgestattet ist, wodurch Lärm, Treibstoffverbrauch und die Menge der schädlichen Emissionen in die Atmosphäre verringert werden. Der Innenraum, die Klimaanlage und die Beleuchtung wurden verbessert, neue ultradünne Passagiersitze mit USB-Anschlüssen wurden installiert. Zur Flotte von "Ural Airlines" gehören jetzt 48 Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus (3 А320neo, 2 А321neo, 23 А320, 15 А321 und 5 А319). Im Jahr 2019 bediente die Fluggesellschaft 9 616 908 Personen (+ 7% gegenüber 2018) und festigte damit ihre Position unter den führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr.