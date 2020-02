Airbus zeichnete die "Korporation VSMPO-AVISMA" Börsennotierte AG als besten Lieferanten für das Jahr 2019 aus 31.01.2020 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK VSMPO wurde mit dem höchsten Preis von Airbus 2019 – SQIP Accredited ausgezeichnet. Die Auszeichnung fand am 28. Januar 2020 in Toulouse auf der jährlichen Lieferantenkonferenz des europäischen Flugzeugherstellungskonzerns im Rahmen des SQIP-Programms (Supplier Quality Improvement Program) statt. Der Pressedienst von der die "Korporation VSMPO-AVISMA" Börsennotierte AG teilte "RusBusinessNews" mit, dass dem Unternehmen in den vergangenen Jahren die Auszeichnungen "Best Improver" und "Best Performer" verliehen wurden. Dies bestätigt die hohe Zuverlässigkeit von VSMPO-AVISMA als wichtigem Airbus-Zulieferer und die Einhaltung der Strategie des Unternehmens zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität und voller Befriedigung der Kundenanforderungen. Heutzutage liefert VSMPO-AVISMA Titanprodukte für alle Airbus-Programme, einschließlich A330neo und A350XWB. Zurück zu Nachrichten