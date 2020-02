US-Generalkonsulin in Jekaterinburg besuchte die Korporation VSMPO-AVISMA 13.02.2020 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die US-Generalkonsulin in Jekaterinburg, Amy Storrow, besuchte die Korporation VSMPO-AVISMA. Oleg Leder, stellvertretender Generaldirektor für Außenwirtschaftstätigkeit, berichtete den Diplomaten über die Gründung der Titanproduktion in Russland, die Anwendungsbereiche von Titanlegierungsprodukten und die Hauptkunden von Produkten der VSMPO. Der Pressedienst von der die Korporation VSMPO-AVISMA teilte " RusBusinessNews " mit, dass der Generalkonsulin Amy Storrow und ihren Kollegen wurde der Betrieb der Schmelzerei, das Schmieden und die Bearbeitung von Stanzteilen gezeigt. "Ich habe eine hervorragende Produktion gesehen, deren Produkte auf der ganzen Welt bekannt sind und ein großartiges Beispiel für das Ergebnis von Partnerschaften zwischen russischen Ingenieuren und amerikanischen Flugzeugbauern sind", sagte Frau Storrow. Zurück zu Nachrichten