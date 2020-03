"Ural Airlines" beförderte in zwei Monaten fast 1,3 Millionen Passagiere 13.03.2020 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Von Januar bis Februar 2020 nutzten 1 295 619 Passagiere (+ 16% gegenüber 2019) die Dienste von "Ural Airlines", darunter 632 671 Personen auf internationalen Strecken. In nur zwei Monaten wurden 9 305 Flüge (+14%) durchgeführt, davon 4 499 ins Ausland. Der Passagierumsatz stieg um 14% und betrug mehr als 3,143 Milliarden Passagier-Kilometer. Der Pressedienst der Fluggesellschaft teilte " RusBusinessNews " mit, dass im Februar 602 048 Personen (+ 17%) zu den Passagieren der "Ural Airlines" wurden, von denen 282 275 Personen auf ausländische Flugreisen gingen. Die Linienflugzeuge des Unternehmens flogen 4 345 Male (+17%), darunter 2 024 Male ins Ausland. "Ural Airlines" ist eine der führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahr 2019 bediente Ural Airlines 9 616 908 Passagiere (+ 7% gegenüber 2018). In mehr als 200 Flugrichtungen verkehren 48 Airbus-Flugzeuge (3 А320neo, 2 А321neo, 23 А320, 15 А321 und 5 А319).