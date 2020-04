Im Jahre 2019 hat sich "Ural Airlines" in Bezug auf geflogene Kilometer mit dem Airbus A320neo als führende Fluggesellschaft etabliert 14.04.2020 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK "Ural Airlines" hat sich nach Jahresergebnissen 2019 in Bezug auf die durchschnittliche tägliche Flugzeit mit Flugzeugen der Airbus A320neo-Familie zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt. Laut Airbus sind es mehr als 14 Stunden. Wie der Pressedienst von "Ural Airlines" gegenüber " RusBusinessNews " mitteilte, erhielt das Unternehmen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres drei A320neo und einen A321neo sowie zu Beginn des laufenden Jahres einen weiteren A321neo. Damit wurde die betriebliche Effizienz der Flugzeuge in nur wenigen Monaten erreicht. Das Flugunternehmen "Ural Airlines" ist eine der führenden russischen Fluggesellschaften im Passagierverkehr. Im Jahr 2019 wurden 9 616 908 Passagiere befördert (+ 7% gegenüber 2018). Die Ural Airlines-Flotte besteht aus 48 Airbus-Flugzeugen (3 А320neo, 2 А321neo, 23 А320, 15 А321 und 5 А319).